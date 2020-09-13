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13 сентября 08:12
автор: Юрий Нечаев

Главный тренер «Далласа»: Многие сложные сэйвы в исполнении Худобина выглядят простыми

«Старз» близки к выходу в финал Кубка Стэнли.

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал игру российского вратаря команды Антона Худобина.

«Он настоящий боец, всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сэйвы в его исполнении выглядят простыми», - цитирует Боунесса пресс-служба Лиги.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче серии финала Западной конференции НХЛ со счетом 2:1.

У победителей отличились Джо Павелски и Джейми Бенн, за «Голден Найтс» забил Алек Мартинес.

Худобин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут 15 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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