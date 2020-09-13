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13 сентября 08:41
автор: Юрий Нечаев

Главный тренер «Вегаса»: Серия с «Далласом» еще далеко не окончена

«Старз» близки к выходу в финал Кубка Стэнли.

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур считает, что его команде не хватает реализации моментов в финальной серии Западной конференции НХЛ против «Далласа».

«Желание и игра у нас есть, надо просто забивать. Мы создали немало моментов, два или три раза попадали в штангу. Мы прекрасно сыграли в обороне. Нам надо придерживаться своей игры. Серия еще далеко не окончена», - цитирует Дебура пресс-служба Лиги.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче серии со счетом 2:1.

Вратарь победителей Антон Худобин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут 15 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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