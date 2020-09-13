Худобин – о победе над «Вегасом»: Невероятная командная работа

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отметил самоотверженную игру своих партнеров в четвертом матче финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (2:1).

«Это было великолепно, просто превосходно. Парни сражались в каждом моменте, брали шайбу на себя, получая синяки. Жертвовали своими телами, чтобы блокировать броски. Потрясающе работали в защите, чем помогли всем нам выжить в этом матче и удержать счет. Это невероятная командная работа, и я очень благодарю ребят за этот огромный, огромный, огромный труд»,— цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче серии со счетом 2:1. У победителей отличились Джо Павелски и Джейми Бенн, за «Голден Найтс» забил Алек Мартинес.

Худобин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут 15 сентября.