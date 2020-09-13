Нападающий «Далласа»: Худобин делал ключевые сэйвы в критические моменты матча с «Вегасом»

Нападающий «Далласа» Кори Перри отметил игру российского вратаря команды Антона Худобина в четвертом матче финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (2:1).

«Антон нас очень выручил. Он делал ключевые сэйвы в критические моменты. Сражался за шайбы и даже не показывал признаков усталости. В этом матче Худобин снова дал нам преимущество», - цитирует Перри официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче серии со счетом 2:1. У победителей отличились Джо Павелски и Джейми Бенн, за «Голден Найтс» забил Алек Мартинес.

Худобин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут 15 сентября.