Джон Купер: Чем больше соперники залезают Кучерову под кожу, тем лучше он играет

Главный тренер «Тампы» Джон Купер считает, что российский нападающий Никита Кучеров сильно вырос в психологическом плане.

«Я надеюсь, что соперники продолжат залезать Кучерову под кожу, потому что чем больше они пытаются, тем лучше он играет. Выглядит он бесподобно. Как и другие наши ведущие молодые игроки: Василевский, Сергачев, Пойнт, Сирелли, — Куч уже провел в этой лиге несколько лет, и сильно вырос за это время. Даже не столько в уровне мастерства, сколько в умении реагировать на трудности, адаптироваться к роли тех, от кого все зависит. Взваливать на себя такую ответственность очень сложно. Но великие игроки находят способ адаптироваться, и Куч — из тех, кто вытащил себя на абсолютно новый уровень даже по сравнению с той элитной игрой, которую показывал до этого», — цитирует Купера русская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, «Тампа» и «Айлендерс» продолжают борьбу за выход в финал Кубка Стэнли. «Лайтнинг» выиграли два первых матча серии (8:2 и 2:1), а в третьей игре победу праздновали «островитяне» (5:3). Четвертый матч команды проведут 13 сентября.

Кучеров в текущем плей-офф НХЛ в 16 матчах набрал 23 (6+17) очка.