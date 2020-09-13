ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 сентября 12:31
автор: Юрий Нечаев

Джон Купер: Чем больше соперники залезают Кучерову под кожу, тем лучше он играет

«Тампа» и «Айлендерс» продолжают борьбу за выход в финал Кубка Стэнли.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер считает, что российский нападающий Никита Кучеров сильно вырос в психологическом плане.

«Я надеюсь, что соперники продолжат залезать Кучерову под кожу, потому что чем больше они пытаются, тем лучше он играет. Выглядит он бесподобно. Как и другие наши ведущие молодые игроки: Василевский, Сергачев, Пойнт, Сирелли, — Куч уже провел в этой лиге несколько лет, и сильно вырос за это время. Даже не столько в уровне мастерства, сколько в умении реагировать на трудности, адаптироваться к роли тех, от кого все зависит. Взваливать на себя такую ответственность очень сложно. Но великие игроки находят способ адаптироваться, и Куч — из тех, кто вытащил себя на абсолютно новый уровень даже по сравнению с той элитной игрой, которую показывал до этого», — цитирует Купера русская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, «Тампа» и «Айлендерс» продолжают борьбу за выход в финал Кубка Стэнли. «Лайтнинг» выиграли два первых матча серии (8:2 и 2:1), а в третьей игре победу праздновали «островитяне» (5:3). Четвертый матч команды проведут 13 сентября.

Кучеров в текущем плей-офф НХЛ в 16 матчах набрал 23 (6+17) очка.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
При обвале нелегального золотодобывающего рудника в Конго погибли 50 человекАвтомобиль "ГАЗель Next" вышел на вьетнамский рынокЖамалетдинов – лучший игрок «Уфы» в августеКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмВ Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолит«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»
Шипачев признан лучшим игроком субботы в КХЛ
Форвард помог «Динамо» одержать первую победу в сезоне.
13.09.2020 12:48
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Джон Купер: Чем больше соперники залезают Кучерову под кожу, тем лучше он играет
«Тампа» и «Айлендерс» продолжают борьбу за выход в финал Кубка Стэнли.
13.09.2020 12:31
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Нападающий «Далласа»: Худобин делал ключевые сэйвы в критические моменты матча с «Вегасом»
«Старз» осталось одержать одну победу для выхода в финал Кубка Стэнли.
13.09.2020 10:14
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Худобин – о победе над «Вегасом»: Невероятная командная работа
«Далласу» осталось одержать одну победу для выхода в финал Кубка Стэнли.
13.09.2020 09:18
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
НХЛ выбрала лучшего генменеджера сезона
Награда вручается с 2010 года.
13.09.2020 08:56
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Главный тренер «Вегаса»: Серия с «Далласом» еще далеко не окончена
«Старз» близки к выходу в финал Кубка Стэнли.
13.09.2020 08:41
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Главный тренер «Далласа»: Многие сложные сэйвы в исполнении Худобина выглядят простыми
«Старз» близки к выходу в финал Кубка Стэнли.
13.09.2020 08:12
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Даллас» - о Худобине: Этот мужчина заслуживает всех объятий в мире
«Старз» близки к выходу в финал Кубка Стэнли.
13.09.2020 07:52
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Худобин признан первой звездой четвертого матча серии с «Вегасом»
«Даллас» близок к выходу в финал Кубка Стэнли.
13.09.2020 06:25
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Даллас» обыграл «Вегас» и находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли (видео)
Встреча прошла в Эдмонтоне.
13.09.2020 06:15
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика