Питер Дебур: Нет волшебной таблетки, чтобы забивать чаще

- Все, что нам нужно, - это забивать. Мы прикладываем хорошие усилия, мы создаем много классных моментов. Да и в обороне мы действительно в порядке. Все дело в упорстве и стойкости. Нет волшебной таблетки, которую можно было бы принять (чтобы чаще забивать). Мы должны быть максимально жесткими, насколько это возможно, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Старз», следующий матч противостояния состоится 15 сентября.