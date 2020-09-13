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13 сентября 15:15

Питер Дебур: Нет волшебной таблетки, чтобы забивать чаще

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Далласа» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли.

- Все, что нам нужно, - это забивать. Мы прикладываем хорошие усилия, мы создаем много классных моментов. Да и в обороне мы действительно в порядке. Все дело в упорстве и стойкости. Нет волшебной таблетки, которую можно было бы принять (чтобы чаще забивать). Мы должны быть максимально жесткими, насколько это возможно, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Старз», следующий матч противостояния состоится 15 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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Питер Дебур: Нет волшебной таблетки, чтобы забивать чаще
Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Далласа» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли.
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