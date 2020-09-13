«Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев первое поражение в сезоне (видео)

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Евгений Бирюков (1-я минута), Теэму Хартикайнен (11, 23), у омского клуба точными бросками отличились Александр Хохлачев (16) и Сергей Шумаков (53).

В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Авангард» дома встретится со СКА.

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«Салават Юлаев» - «Авангард» - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

Голы: Бирюков, 00:23 - 1:0. Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен), 10:46 - 2:0. Хохлачев, 15:26 - 2:1. Хартикайнен (Маннинен, Сошников), 22:49 - 3:1 (бол). Шумаков, 52:30 - 3:2.