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13 сентября 17:13

«Металлург» на своем льду одержал победу над «Торпедо» (видео)

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе магнитогорской команды Николай Прохоркин (4-я минута), Максим Карпов (25, буллит) и Андрей Нестрашил (33), у нижегородского клуба точным броском отличился Кирилл Ураков (36).

Отметим, что на 25-й минуте Карпов не смог реализовать буллит.

В следующем матче «Металлург» на выезде встретится с «Сочи», а «Торпедо» в гостях сыграет против «Салавата Юлаева».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Металлург» - «Торпедо» - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Николай Прохоркин (Андрей Нестрашил), 03:16 - 1:0. Максим Карпов, 24:35 - 2:0 (буллит). Андрей Нестрашил (Егор Яковлев, Юхо Ламмикко), 32:21 - 3:0 (бол). Кирилл Ураков (Михаил Варнаков, Брэди Остин), 35:00 - 3:1 (бол).

Вратари: Олкинуора – Тихомиров.
Броски: 27 – 34.
Штраф: 12 – 8.

источник: «Советский спорт»
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