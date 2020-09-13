Боб Хартли: В матче против «Салавата Юлаева» нам не хватило времени

- Сложное начало, мы пропустили в первой смене. Понятно, что не так ты хочешь начинать выезд, но ничего не поделать. Во втором периоде у нас были проблемы с удалениями, с таким количеством штрафа хорошего периода быть не может. В итоге нам не хватило времени, - передает слова Хартли «РИА Новости».

Отметим, что «Авангард» потерпел первое поражение в текущем сезоне и позволил «Салавату Юлаеву» догнать себя в турнирной таблице Восточной конференции – у обеих команд по восемь очков после пяти игр регулярного чемпионата.

Добавим, что в следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Авангард» дома встретится со СКА.