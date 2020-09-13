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13 сентября 18:24

Александр Хохлачев: Проспали два периода с «Салаватом Юлаевым», а в третьем уже не успели спастись

Нападающий «Авангарда» прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3).

- Сегодня было очень много удалений, и в отличие от нас «Салават» реализовал свои шансы. Сегодня мы проспали два периода, а в третьем уже не успели спастись, - цитирует Хохлачев «РИА Новости».

Отметим, что «Авангард» потерпел первое поражение в текущем сезоне и позволил «Салавату Юлаеву» догнать себя в турнирной таблице Восточной конференции – у обеих команд по восемь очков после пяти игр регулярного чемпионата.

Добавим, что в следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Авангард» дома встретится со СКА.

источник: «РИА Новости»
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