Александр Хохлачев: Проспали два периода с «Салаватом Юлаевым», а в третьем уже не успели спастись

- Сегодня было очень много удалений, и в отличие от нас «Салават» реализовал свои шансы. Сегодня мы проспали два периода, а в третьем уже не успели спастись, - цитирует Хохлачев «РИА Новости».

Отметим, что «Авангард» потерпел первое поражение в текущем сезоне и позволил «Салавату Юлаеву» догнать себя в турнирной таблице Восточной конференции – у обеих команд по восемь очков после пяти игр регулярного чемпионата.

Добавим, что в следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Авангард» дома встретится со СКА.