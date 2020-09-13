«Ак Барс» в гостях переиграл «Сочи» (видео)

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (26-я минута), Александр Бурмистров (30), Джастин Азеведу (52) и Найджел Доус (59).

Отметим, что голкипер казанцев Тимур Билялов отразил 19 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Салавата Юлаева», а «Сочи» дома встретится с «Металлургом».

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«Сочи» - «Ак Барс» - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Петров (Азеведу, Кормье), 25:35 - 0:1. Бурмистров (Галиев), 29:37 - 0:2. Азеведу (Яруллин), 51:37 - 0:3. Доус (Викстранд, Зарипов), 58:33 - 0:4.

Вратари: Третьяк – Билялов.

Броски: 19 – 33.