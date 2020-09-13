Дубль Петерссона принес «Локомотиву» победу над Трактором

«Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Автором обоих голов ярославской команды стал Андре Петерссон. Шведский нападающий открыл счет на 12-й минуте, а на 17-й реализовал большинство.

На 33-й форвард челбянской команды Виталий Кравцов «размочил» счет в формате пять на четыре, однако отыграться «Трактор» не смог.

«Локомотив», одержав четыре победы в пяти матчах, набрал восемь очков и занимает третье место в Западной конференции.

«Трактор» с тремя очками после четырех встреч занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.