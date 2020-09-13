«Витязь» в серии буллитов обыграл «Северсталь»

Подмосковный «Витязь» в серии буллитов одержал победу над «Северсталью» – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Итог послематчевой серии – 2:0.

Обе шайбы были заброшены на третьей минуте. Сначала счет открыл нападающий хозяев Святослав Гребенщиков, а 41 секунду спустя отличился защитник гостей Антон Сизов.

В серии буллитов вратарь «Витязя» Илья Ежов шайб не пропустил, в то время как Павел Варфоломеев и Маттиас Теденбю смогли перехитрить голкипера «Северстали» Владислава Подъяпольского.

«Витязь» набрал четыре очка в четырех матчах и занимает восьмое в Западной конференции.

«Северсталь» с пятью очками после четырех игр идет на пятом.