«Тампа» в третий раз обыграла «Айлендерс», приблизившись к выходу в финал Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» в четвертой игре серии плей-офф против «Тампы-Бэй» уступили со счетом 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы».

Форвард «островитян» Брок Нельсон открыл счет на 32-й минуте, но затем команда из Нью-Йорка пропустила две шайбы за 27 секунд. Сначала шайбу в ворота Семена Варламова направил Блейк Коулман, а затем после передачи Никиты Кучерова «Тампу» вывел вперед Ондржей Палат.

В третьем периоде «молнии» организовали еще два гола. На 44-й минуте Брейден Пойнт успешно завершил атаку, в которой приняли участие Палат и Кучеров, а на 58-й Патрик Марун направил шайбу в пустые ворота.

Следующий матч состоится в ночь с 15 на 16 сентября по московскому времени. В случае победы «Тампа» выйдет в финал Кубка Стэнли.

Кучеров с двумя результативными передачами был признан третьей звездой матча. Лучшим назвали Пойнта, Палат стал второй звездой.