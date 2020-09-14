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14 сентября 01:20
автор: Виктор Шарафудинов

Капитан «Калгари» Джиордано получил приз Марка Мессье за лидерские качества

Награда присуждается НХЛ с 2007 года.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщает, что защитнику и капитану «Калгари Флэймз» Марк Джиордано был назван обладателем приза Марка Мессье.

С 2007 года награда вручается игроку, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и за его пределами, а также принимал активное участие в общественной жизни. Первым обладателем приза был защитник «Детройта» Крис Челиос.

«Это большая честь для меня и моей семьи, – сказал Джиордано. – Особенно с учетом того, что ранее приз Марка Мессье выигрывал Джером Игинла, который в момент моего появления в НХЛ был капитаном «Калгари» и моим лидером. Ведь я научился у него очень многому на льду, но еще важнее – вне льда. Тому, как он обращался с людьми и вел себя в обществе».

В 60 матчах регулярного сезона 36-летний защитник набрал 31 очко (5+26). Джиордано помог «Флэймз» выйти в плей-офф Кубка Стэнли, где в шести матчах первого раунда они уступили «Далласу».

Марк выступает за «Калгари» с сезона-2008/09. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 893 игры, набрав 483 очка (134+349).

источник: NHL (НХЛ)
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Капитан «Калгари» Джиордано получил приз Марка Мессье за лидерские качества
Награда присуждается НХЛ с 2007 года.
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