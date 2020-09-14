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14 сентября 07:35
автор: Юрий Нечаев

Троц - о звене Кучерова: Все они - выдающиеся хоккеисты

«Тампа» находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц отметил игру первого звена «Тампы» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ.

Партнерами россиянина Никиты Кучерова по тройке нападения являются Брэйден Пойнт и Ондржей Палат.

«Их первое звено наложило отпечаток на нашу игру в нескольких матчах. Все они хорошие, выдающиеся игроки. Они умеют играть в хоккей и оказываются в самых проблемных зонах. Это элитные хоккеисты. Мы дали им слишком много свободного пространства», — цитирует Троца пресс-служба НХЛ.

Напомним, вчера в четвертом матче серии «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4:1. Кучеров с двумя результативными передачами был признан третьей звездой матча. Лучшим назвали Пойнта, Палат стал второй звездой.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков соперников из 27 и также отметился результативной передачей.

Добавим, что Кучеров, Пойнт, а также Натан Маккиннон из «Колорадо» возглавляют гонку бомбардиров в плей-офф НХЛ. У всех нападающих по 25 очков, при этом «Эвеланш» уже завершили борьбу за Кубок Стэнли.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится в ночь с 15 на 16 сентября по московскому времени. В случае победы «Тампа» выйдет в финал Кубка Стэнли.

источник: NHL (НХЛ)
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