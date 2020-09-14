Троц - о звене Кучерова: Все они - выдающиеся хоккеисты

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц отметил игру первого звена «Тампы» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ.

Партнерами россиянина Никиты Кучерова по тройке нападения являются Брэйден Пойнт и Ондржей Палат.

«Их первое звено наложило отпечаток на нашу игру в нескольких матчах. Все они хорошие, выдающиеся игроки. Они умеют играть в хоккей и оказываются в самых проблемных зонах. Это элитные хоккеисты. Мы дали им слишком много свободного пространства», — цитирует Троца пресс-служба НХЛ.

Напомним, вчера в четвертом матче серии «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4:1. Кучеров с двумя результативными передачами был признан третьей звездой матча. Лучшим назвали Пойнта, Палат стал второй звездой.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков соперников из 27 и также отметился результативной передачей.