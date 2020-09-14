Джон Купер: «Тампа» еще не вышла в финал Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился эмоциями после победы в четвертом матче серии финала Восточной конференции НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

«То, что мы на расстоянии одной игры от финала Кубка Стэнли, не означает, что мы уже там. Осталась еще одна победа. Мы собираемся приложить все усилия. Мы уже проходили через это и знаем, что нужно делать», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, вчера в четвертом матче серии «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4:1.

Россиянин Никита Кучеров отдал две результативные передачи и был признан третьей звездой матча.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков соперников из 27 и также отметился голевой передачей.