Андрей Василевский: Я стал более уверенным в себе

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский после победы над «Айлендерс» в четвертом матче серии (4:1) отметил, что чувствует себя гораздо увереннее с момента своего дебюта в плей-офф НХЛ.

Свой первый матч в розыгрыше Кубка Стэнли россиянин провел 6 июня 2015 года против «Чикаго».

«Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе. Я уже стал большим мальчиком», — приводит слова Василевского сайт НХЛ.

Напомним, вчера в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4:1.

Василевский отразил 26 бросков соперников из 27 и отметился голевой передачей.