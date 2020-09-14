ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 сентября 11:14
автор: Юрий Нечаев

Хартикайнен признан лучшим игроком воскресенья в КХЛ

«Салават Юлаев» нанес «Авангарду» первое поражение в сезоне.

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен признан лучшим игроком воскресенья в КХЛ.

Финн набрал 37% голосов болельщиков, сообщает пресс-служба Лиги.

Вчера «Салават» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Хартикайнен в этом матче оформил дубль.

«Салават Юлаев» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 15 сентября уфимцы на своем льду сыграют с «Торпедо».

источник: КХЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александра Трусова: " У меня, наконец-то, медленная музыка, нежная"Коляда поделился впечатлениями от своего выступления в контрольных прокатах сборной РоссииУильямс дал оценку предстоящему бою с ХаритоновымБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Хартикайнен признан лучшим игроком воскресенья в КХЛ
«Салават Юлаев» нанес «Авангарду» первое поражение в сезоне.
14.09.2020 11:14
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Андрей Василевский: Я стал более уверенным в себе
«Тампа» находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
14.09.2020 09:40
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Джон Купер: «Тампа» еще не вышла в финал Кубка Стэнли
«Лайтнинг» увеличили преимущество в серии с «Айлендерс».
14.09.2020 07:57
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Троц - о звене Кучерова: Все они - выдающиеся хоккеисты
«Тампа» находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
14.09.2020 07:35
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Капитан «Калгари» Джиордано получил приз Марка Мессье за лидерские качества
Награда присуждается НХЛ с 2007 года.
14.09.2020 01:20
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Тампа» в третий раз обыграла «Айлендерс», приблизившись к выходу в финал Кубка Стэнли
Следующий матч финала Восточной конференции состоится в ночь с 15 на 16 сентября.
14.09.2020 00:37
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Олег Знарок: Считаю, что в матче с «Динамо» мы недобрали очко из-за ошибки
Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение команды в овертайме матча с минским «Динамо» (3:4).
13.09.2020 21:24
Хоккей
Хет-трик Аалтонена помог СКА одержать волевую победу над «Нефтехимиком»
Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в Санкт-Петербурге.
13.09.2020 20:13
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Витязь» в серии буллитов обыграл «Северсталь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в Подольске.
13.09.2020 20:04
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» в овертайме проиграл минскому «Динамо»
Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
13.09.2020 19:50
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика