Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен признан лучшим игроком воскресенья в КХЛ.
Финн набрал 37% голосов болельщиков, сообщает пресс-служба Лиги.
21-я в карьере игра с 2+ голами, победная шайба против лидера КХЛ, 37% голосов болельщиков в ВК – поздравления Тему Хартикайнену, лучшему игроку дня в КХЛ! pic.twitter.com/1REn1XC9Ce— КХЛ (@khl) September 14, 2020
Вчера «Салават» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Хартикайнен в этом матче оформил дубль.