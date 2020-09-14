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14 сентября 12:57
автор: Юрий Нечаев

КХЛ назвала лучших игроков второй недели регулярного чемпионата

Лауреаты определены в четырех номинациях.

Лучшим вратарем прошедшей недели признан Эмиль Гарипов из «Авангарда».

Голкипер помог своей команде одержать две победы в трех матчах, отражая 94,44% бросков по своим воротам и пропуская, в среднем, 1,81 шайбы за игру.

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков стал лучшим в своем амплуа. Ярославцы в трех проведенных матчах одержали две победы. Рафиков набрал 2 (1+1) очка и завершил неделю с показателем полезности +5.

Миро Аалтонен из СКА назван лучшим нападающим. Финн в трех играх набрал 7 (3+4) очков и помог своей команде одержать три победы. В матче с «Нефтехимиком» Аалтонен оформил хет-трик.

Лучшим новичком признан форвард «Куньлуня» Герман Шапорев. 19-летний нападающий отметился тремя заброшенными шайбами.

источник: КХЛ
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