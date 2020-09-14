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14 сентября 14:13
автор: Владислав Корегин

«Амур» дома уступил московскому «Динамо», потерпев шестое поражение кряду

Хоккеисты московского «Динамо» в гостях победили «Амур» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов (31-я минута), Иван Игумнов (35), Вадим Шипачев (37) и Владимир Брюквин (56). Соперник ответили результативными бросками Александра Горшкова (8) и Сергея Терещенко (40).

«Амур» продлил свою безвыигрышную серию до шести матчей. Московский клуб после трех поражений на старте сезона одержал уже вторую победу кряду.

В следующем матче «Динамо» отправится в гости к «Сибири», а хабаровчане примут у себя рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 16 сентября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Голы: Горшков (Полунин бол.), 07:29 - 1:0. Миронов (Пулккинен), 30:35 - 1:1. Игумнов (Хиетанен, Зайцев), 34:22 - 1:2. Шипачев (мен.), 36:09 - 1:3. Терещенко (Горшков, Вяч.Ушенин), 39:10 - 2:3. Пулккинен (Линдберг, Брюквин), 55:34 - 2:4

источник: «Советский спорт»
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«Амур» дома уступил московскому «Динамо», потерпев шестое поражение кряду
Хоккеисты московского «Динамо» в гостях победили «Амур» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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