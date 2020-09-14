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14 сентября 16:32
автор: Владислав Корегин

Владимир Крикунов: Победа над «Амуром» далась нам тяжело, особенно после тяжелой игры в Нур-Султане

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги гостевого матча с «Амуром» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Игра была тяжелая, мы очень много сил оставили в Нур-Султане, плюс перелет. Собрались во втором периоде. Перешли на игру в три звена, но потом вернулись обратно к стартовому раскладу. Переломили ход игры, и дальше уже было полегче, – цитирует Крикунова пресс-служба москвичей.

Московский клуб после трех поражений на старте сезона одержал уже вторую победу кряду, поднявшись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Динамо» отправится в гости к «Сибири». Встреча пройдет 16 сентября в 15:30 по московскому времени.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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Владимир Крикунов: Победа над «Амуром» далась нам тяжело, особенно после тяжелой игры в Нур-Султане
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги гостевого матча с «Амуром» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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