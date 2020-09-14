Владимир Крикунов: Победа над «Амуром» далась нам тяжело, особенно после тяжелой игры в Нур-Султане

– Игра была тяжелая, мы очень много сил оставили в Нур-Султане, плюс перелет. Собрались во втором периоде. Перешли на игру в три звена, но потом вернулись обратно к стартовому раскладу. Переломили ход игры, и дальше уже было полегче, – цитирует Крикунова пресс-служба москвичей.

Московский клуб после трех поражений на старте сезона одержал уже вторую победу кряду, поднявшись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Динамо» отправится в гости к «Сибири». Встреча пройдет 16 сентября в 15:30 по московскому времени.