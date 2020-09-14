ЦСКА одержал волевую победу над «Барысом»

Хозяева открыли счет во втором периоде усилиями Никиты Михайлиса (33-я минута). Гости смогли отыграться лишь в третьей двадцатиминутке – шайбу забросил Александр Попов (58).

Победу москвичам в серии буллитов принес точный бросок Константина Окулова.

Таким образом, армейцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей. У казахстанской команды две победы и четыре поражения.

В следующем матче «Барыс» дома примет рижское «Динамо», а ЦСКА на своей площадке сыграет с магнитогорским «Металлургом».

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