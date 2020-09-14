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14 сентября 19:05
автор: Владислав Корегин

ЦСКА одержал волевую победу над «Барысом»

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Барыс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева открыли счет во втором периоде усилиями Никиты Михайлиса (33-я минута). Гости смогли отыграться лишь в третьей двадцатиминутке – шайбу забросил Александр Попов (58).

Победу москвичам в серии буллитов принес точный бросок Константина Окулова.

Таким образом, армейцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей. У казахстанской команды две победы и четыре поражения.

В следующем матче «Барыс» дома примет рижское «Динамо», а ЦСКА на своей площадке сыграет с магнитогорским «Металлургом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0)
Голы: Михайлис (Волк, Сведберг бол.), 32:29 - 1:0. Попов, 57:34 - 1:1. Окулов, 65:00 - 1:2.

источник: «Советский спорт»
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