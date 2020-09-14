Юусо Пуустинен: Хет-трик в игре с рижским «Динамо» поможет мне обрести уверенность на старте сезона

– Тяжелый матч получился. Это хорошая победа для команды и моего звена в частности. Хет-трик, конечно, поможет обрести уверенность на старте сезона, хотя я не думаю, что она куда-то пропадала. Нам много нужно работать и прибавлять – и команде, и нашему звену, и мне лично. Но сегодня мы радуемся победе, – сказал Пуустинен после матча.

Напомним, что 32-летний финн стал автором трех забитых шайб в игре против рижского «Динамо». Его команда одержала вторую победу в сезоне при четырех поражениях и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков.

В следующем матче «Сибирь» примет у себя московское «Динамо». Игра состоит 16 сентября в 15:30 по московскому времени.