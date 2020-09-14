Андрей Василевский: Четвертая победа над «Айлендерс» будет самой сложной

- Конечно, каждому интересно играть за главный приз, но нам нужно еще здесь кое-что завершить. Сначала давайте выиграем четвертый матч. Четвертая победа будет самой сложной. Так всегда бывает, - приводит слова голкипера пресс-служба НХЛ.

Отметим, что с момента принятия нынешний формат плей-офф, команды, ведущие в финале конференции со счетом 3-1, выигрывали серию в 97,1% случаев.

Напомним, что в финале Восточной конференции «Тампа-Бэй» выигрывает у «Айлендерс» в серии до четырех побед со счетом 3-1.