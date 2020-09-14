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14 сентября 22:49

Антон Слепышев: На характере вытащили игру с «Барысом»

Нападающий ЦСКА прокомментировал вторую победу в сезоне над «Барысом».

- Тяжелая игра, третья игра в поездке, тем более такие перелеты у нас были. На характере вытащили игру, очень приятно было победить сегодня, - цитирует форварда пресс-служба армейцев.

Отметим, что после победы над казахстанским клубом, армейцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей. В данный момент, москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матче ЦСКА на своей площадке сыграет с магнитогорским «Металлургом». Игра состоится 19 сентября в 17:00 мск.

источник: ХК ЦСКА
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