Антон Слепышев: На характере вытащили игру с «Барысом»

- Тяжелая игра, третья игра в поездке, тем более такие перелеты у нас были. На характере вытащили игру, очень приятно было победить сегодня, - цитирует форварда пресс-служба армейцев.

Отметим, что после победы над казахстанским клубом, армейцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей. В данный момент, москвичи возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матче ЦСКА на своей площадке сыграет с магнитогорским «Металлургом». Игра состоится 19 сентября в 17:00 мск.