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15 сентября 06:22
автор: Владислав Корегин

Гол Гурьянова помог «Далласу» одержать волевую победу над «Вегасом» и выйти в финал Кубка Стэнли

Пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции «Вегас» – «Даллас» завершился победой «Старз» со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (51-я минута), Йоэль Кивиранта (58) и Денис Гурьянов (64). Отметим, что на счету россиянина также один ассист. Его партнер по атаке Александр Радулов провел на льду 18 минут 56 секунд и оформил один голевой пас.

Голкипер Антон Худобин отразил 34 броска из 36.

Соперник ответил результативными ударами Чендлера Стивенсона (9) и Райлли Смита (41).

Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Стэнли.

НХЛ
Западная конференция
Финал

«Вегас» — «Даллас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Стивенсон (Теодор, Так), 08:16 - 1:0. Смит (Штястны), 40:15 - 2:0. Бенн (Линделль, Радулов), 49:53 - 2:1. Кивиранта (Клингберг, Гурьянов), 56:15 - 2:2. Гурьянов (Хинц, Клингберг), 63:41 - 2:3.

Счет в серии: 1-4.

источник: «Советский спорт»
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Гол Гурьянова помог «Далласу» одержать волевую победу над «Вегасом» и выйти в финал Кубка Стэнли
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