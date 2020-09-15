Гол Гурьянова помог «Далласу» одержать волевую победу над «Вегасом» и выйти в финал Кубка Стэнли

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (51-я минута), Йоэль Кивиранта (58) и Денис Гурьянов (64). Отметим, что на счету россиянина также один ассист. Его партнер по атаке Александр Радулов провел на льду 18 минут 56 секунд и оформил один голевой пас.

Голкипер Антон Худобин отразил 34 броска из 36.

Соперник ответил результативными ударами Чендлера Стивенсона (9) и Райлли Смита (41).

Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Стэнли.

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