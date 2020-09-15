«Вегас» – «Даллас». Худобин признан второй звездой матча, Гурьянов – 3-й

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин был признан второй звездой встречи пятого матча против «Вегас Голден Найтс» (3:2) в рамках финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
34-летний россиянин отразил 34 броска из 36. Его соотечественник нападающий Денис Гурьянов, ставший автором победного гола и результативной передачи, стал третьей звездой матча.
Первая звезда – еще один игрок «Старз» форвард Джейми Бенн, на счету которого одна заброшенная шайба.
Напомним, что «Даллас» выиграл серию у «Вегаса» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Стэнли.
источник: «Советский спорт»