«Вегас» – «Даллас». Худобин признан второй звездой матча, Гурьянов – 3-й

Тренер «Барыса» Михайлис – о поражении в игре с ЦСКА: Сегодня моя команда больше заслуживала победу

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:2 ОТ).