Гурьянов стал пятым новичком в истории НХЛ, шайба которого вывела команду в финал Кубка Стэнли

Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов, ставший автором победной шайбы своей команды в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:2), вошел в историю НХЛ, как пятый новичок турнира, гол котором вывел его клуб в финал Кубка Стэнли.

Ранее подобные результата достигали Пеп Келли (1935), Жак Лемэр (1968), Даррен Хелм (2009) и Адам Хенрик (2012).

Напомним, что в игре с «Вегасом» 23-летний россиянин отличился в овертайме, а в основное время отметился одним ассистом.

Таким образом, в своем дебютной плей-офф НХЛ Гурьянов принял участие в 21 матче и набрал 17 (9+8) очков по системе «гол+пас».

В финале Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй» – «Айлендерс». На данный момент, счет 3-1 в пользу «Лайтнинг».