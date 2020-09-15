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15 сентября 08:00
автор: Владислав Корегин

Гурьянов стал пятым новичком в истории НХЛ, шайба которого вывела команду в финал Кубка Стэнли

Его «Даллас» победил в серии с «Вегасом» со счетом 4-1.

Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов, ставший автором победной шайбы своей команды в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:2), вошел в историю НХЛ, как пятый новичок турнира, гол котором вывел его клуб в финал Кубка Стэнли.

Ранее подобные результата достигали Пеп Келли (1935), Жак Лемэр (1968), Даррен Хелм (2009) и Адам Хенрик (2012).

Напомним, что в игре с «Вегасом» 23-летний россиянин отличился в овертайме, а в основное время отметился одним ассистом.

Таким образом, в своем дебютной плей-офф НХЛ Гурьянов принял участие в 21 матче и набрал 17 (9+8) очков по системе «гол+пас».

В финале Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй» – «Айлендерс». На данный момент, счет 3-1 в пользу «Лайтнинг».

источник: «Советский спорт»
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Гурьянов стал пятым новичком в истории НХЛ, шайба которого вывела команду в финал Кубка Стэнли
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