Денис Гурьянов: Доволен тем, что моя шайба помогла «Далласу» выйти в финал Кубка Стэнли

– Я бы не сказал, что у меня в этой серии была какая-то недосказанность. Просто у нас хорошая команда, и где-то мне чуть-чуть не везло на завершающей стадии. Очень рад, что мы сегодня победили. Доволен тем, что мой гол помог клубу выйти в финал Кубка Стэнли, – цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 23-летний россиянин отметился победной шайбой в овертайме. Также на его счету один ассист в основное время игры. Таким образом, игрок набрал первые очки в серии с «Вегасом».

В финале Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй» – «Айлендерс». На данный момент, счет 3-1 в пользу «Лайтнинг».