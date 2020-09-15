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15 сентября 10:16
автор: Владислав Корегин

Денис Гурьянов: Доволен тем, что моя шайба помогла «Далласу» выйти в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов прокомментировал победу своей команды в финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Вегасом» (4-1).

– Я бы не сказал, что у меня в этой серии была какая-то недосказанность. Просто у нас хорошая команда, и где-то мне чуть-чуть не везло на завершающей стадии. Очень рад, что мы сегодня победили. Доволен тем, что мой гол помог клубу выйти в финал Кубка Стэнли, – цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 23-летний россиянин отметился победной шайбой в овертайме. Также на его счету один ассист в основное время игры. Таким образом, игрок набрал первые очки в серии с «Вегасом».

В финале Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй» – «Айлендерс». На данный момент, счет 3-1 в пользу «Лайтнинг».

источник: NHL (НХЛ)
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