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15 сентября 10:35
автор: Владислав Корегин

Сергей Зубов: В третьем периоде «Далласу» пришлось рисковать, но это и принесло им результат

Консультант по хоккейным операциям «Далласа» Сергей Зубов поделился мнением о победе команды в финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Вегасом» (4-1).

– Это была самая тяжелая игра во всей серии: «Вегас» вышел собранным, он переиграл нас в первые 40 минут. В третьем периоде ребята решились на штурм. Все пошли прессинговать, пошли вперед, пошли создавать моменты. Где-то даже пришлось рисковать, но это и принесло «Далласу» результат, – цитирует Зубова «РИА Новости».

Напомним, что «Даллас» выиграл серию у «Вегаса» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Стэнли. В пятом матче «Старз» одержали волевую победу, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Победная шайба на счету российского форварда Дениса Гурьянова.

В финале Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй» – «Айлендерс». На данный момент, счет 3-1 в пользу «Лайтнинг».

источник: «РИА Новости»
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