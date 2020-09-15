Нападающий «Сибирь» Пуустинен признан лучшим игроком дня в КХЛ

Официальный твиттер Континентальной хоккейной лиги сообщает, что финский нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен был признан лучшим игроком дня в КХЛ по итогам голосования болельщиков в социальной сети «ВКонтакте».

Пуустинен получил 79% голосов.

Оформив 3-й хет-трик в карьере и набрав 79% голосов болельщиков в ВК финн Юусо Пуустинен стал лучшим игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/3kOlpY22wk — КХЛ (@khl) September 15, 2020

Вчера 14 сентября «Сибирь» на своей площадке обыграла в овертайме рижское «Динамо» со счетом 4:3, уступая 0:3 по ходу матча.