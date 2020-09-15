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15 сентября 14:56
автор: Виктор Шарафудинов

Нападающий «Сибирь» Пуустинен признан лучшим игроком дня в КХЛ

Финн забросил три шайбы в победном матче новосибирской команды против рижского «Динамо».

Официальный твиттер Континентальной хоккейной лиги сообщает, что финский нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен был признан лучшим игроком дня в КХЛ по итогам голосования болельщиков в социальной сети «ВКонтакте».

Пуустинен получил 79% голосов.

Вчера 14 сентября «Сибирь» на своей площадке обыграла в овертайме рижское «Динамо» со счетом 4:3, уступая 0:3 по ходу матча.

Пуустинен оформил хет-трик, забросив в том числе и победную шайбу новосибирской команды на пятой минуте овертайма.

Всего в активе 32-летнего финна 4 очка (3+1) в двух матчах нынешнего сезона.

источник: КХЛ
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