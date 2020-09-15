Элиотт Фридман: Следующим тренером «Вашингтона» станет Лавиолетт

Журналист Sportsnet Элиотт Фридман сообщил в твиттере о том, что новым главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» может быть назначен 55-летний Питер Лавиолетт.

Наивысшее достижение в тренерской карьере Лавиолетта – это победа в Кубке Стэнли вместе с «Каролиной» в 2006 году.

С лета 2015 года по 6 января нынешнего года американец работал с «Нэвшиллом», но был уволен по ходу регулярного чемпионата. С Лавиолеттом «Предаторз» регулярно выходили в плей-офф, а в 2017 году впервые в истории пробились в финал Кубка Стэнли, где по итогам шести матчей уступили «Питтсбургу» (2-4).

В 2018-м «Вашингтон» после завоевания первого чемпионского титула не смогли договориться о контракте с Барри Троцем, который в итоге ушел в «Нью-Йорк Айлендерс». В двух минувших сезонах «Кэпиталз» тренировал бывший ассистент Троца Тодд Рирден, и команда из столицы США дважды вылетела из плей-офф уже в первом раунде.

В прошлом году «Вашингтон» уступил «Каролине» (3-4), а в нынешнем сезоне был выбит «Айлендерс» (1-4).