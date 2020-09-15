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15 сентября 21:26
автор: Виктор Шарафудинов

«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Нефтехимиком»

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в Нижнекамске.

«Нефтехимик» на своей площадке уступил «Автомобилисту» со счетом 3:6 (0:4, 1:0, 2:2).

Уже в первом периоде гости забросили четыре шайбы. На 46-й секунде счет открыл Никита Трямкин. На 9-й минуте отличился канадец Брукс Мэйсек, на 12-й Станислав Бочаров реализовал большинство, а на 19-й Анатолий Голышев стал автором четвертой шайбы «Автомобилиста» после передачи Павла Дацюка.

На 26-й минуте форвард хозяев Артем Голубович «размочил» счет в большинстве, а в третьем периоде соперники организовали по два гола. На 44-й минуте пятую шайбу гостей забросил канадец Питер Холланд в формате пять на четыре, а на 50-й Александр Кучерявенко стал автором второго гола «Нефтехимика» (тоже в большинстве).

На 59-й Ильдар Шиксатдаров сократил было отставание «Нефтехимика» до двух голов, но за 49 секунд до конца встречи Анатолий Голышев установил итоговый счет 6:3 в пользу гостей.

«Автомобилист» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав девять очков в пяти матчах.

«Нефтехимик» занимает идет десятым на Востоке с двумя очками после пяти игр.

17 сентября «Автомобилист» сыграет на выезде с «Куньлунем». 18 сентября «Нефтехимик» примет «Авангард».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:6 (0:4, 1:0, 2:2).

Голы: Трямкин (Плэтт, Василевский), 00:46 – 0:1. Мэйсек (Секстон, Холланд), 08:45 – 0:2. Бочаров (Секстон, Мэйсек), 11:46 – 0:3. Голышев (Дацюк, Коварж), 18:03 – 0:4. Голубович (Бикмуллин), 25:24 (в большинстве) – 1:4. Холланд (Сэкстон, Бочаров), 43:47 (в большинстве) – 1:5. Кучерявенко (Брынцев, Рантакари), 49:54 (в большинстве) – 2:5. Шиксатдаров (Галузин), 58:15 – 3:5. Голышев (Белоусов), 59:11 (в большинстве) – 3:6.

Вратари: Барулин – Коварж.

источник: «Советский спорт»
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