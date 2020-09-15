«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» на своей площадке уступил «Автомобилисту» со счетом 3:6 (0:4, 1:0, 2:2).

Уже в первом периоде гости забросили четыре шайбы. На 46-й секунде счет открыл Никита Трямкин. На 9-й минуте отличился канадец Брукс Мэйсек, на 12-й Станислав Бочаров реализовал большинство, а на 19-й Анатолий Голышев стал автором четвертой шайбы «Автомобилиста» после передачи Павла Дацюка.

На 26-й минуте форвард хозяев Артем Голубович «размочил» счет в большинстве, а в третьем периоде соперники организовали по два гола. На 44-й минуте пятую шайбу гостей забросил канадец Питер Холланд в формате пять на четыре, а на 50-й Александр Кучерявенко стал автором второго гола «Нефтехимика» (тоже в большинстве).

На 59-й Ильдар Шиксатдаров сократил было отставание «Нефтехимика» до двух голов, но за 49 секунд до конца встречи Анатолий Голышев установил итоговый счет 6:3 в пользу гостей.

«Автомобилист» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав девять очков в пяти матчах.