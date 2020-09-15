Томи Ламса: Если говорить о результате в матча с «Торпедо», мы хорошо сработали

- Сегодня была проделана очень хорошая работа, я доволен. Если говорить о результате, мы хорошо сработали, для нас получился успешный матч. В первые 40 минут мы играли умно и так, как планировали. Если говорить о последних 20 минутах, то мы стали слишком много на что-то надеяться и пытались играть просто, - передает слова специалиста пресс-служба «Салавата Юлаева».

Добавим, что после этой победы «Салават Юлаев» вышел в лидеры Восточной конференции: уфимцы в шести матчах одержали пять побед и набрали десять очков. 17 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Ак Барсом».