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15 сентября 21:54

Дубль Зернова помог «Авангарду» обыграть СКА (видео)

Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (6-я и 16-я минуты), Иржи Секач (13) и Кирилл Семенов (44), у команды из Санкт-Петербурга отличились Игорь Ожиганов (22), Линден Вей (34) и Лукас Бенгтссон (36).

После этой игры «Авангард» набрал десять очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, СКА с девятью очками занимает на Западе второе место.

В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет против «Нефтехимика», а СКА на выезде встретится со «Спартаком».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» - СКА – 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)

Голы: Зернов (Толчинский, Каски), 05:47 - 1:0. Секач (Чистяков, Каски), 12:11 - 2:0. Зернов (Хохлачев), 15:15 - 3:0. Ожиганов (Кемппайнен, Кетов), 21:48 - 3:1. Вей (Ткачев, Бенгтссон), 33:07 - 3:2 (бол). Бенгтссон (Аалтонен, Кузьменко), 35:34 - 3:3. Семенов (Потапов), 43:02 - 4:3 (мен).

Вратари: Гарипов – Самонов (0:00 - 15:15), Аскаров (15:15 - 58:15).
Броски: 28 – 40.
Штраф: 14 – 6.

источник: «Советский спорт»
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