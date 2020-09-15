Дубль Зернова помог «Авангарду» обыграть СКА (видео)

В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (6-я и 16-я минуты), Иржи Секач (13) и Кирилл Семенов (44), у команды из Санкт-Петербурга отличились Игорь Ожиганов (22), Линден Вей (34) и Лукас Бенгтссон (36).

После этой игры «Авангард» набрал десять очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, СКА с девятью очками занимает на Западе второе место.

В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет против «Нефтехимика», а СКА на выезде встретится со «Спартаком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» - СКА – 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)