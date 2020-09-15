Минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь»

В составе белорусской команды заброшенными шайбами отметились Брэндон Козун (6-я минута), Райан Спунер (30), Алексей Протас (36) и Егор Шарангович (40), у подмосковного клуба точными бросками отличились Даниил Пыленков (27) и Джастин Дэнфорт (49).

После этой игры «Динамо», набрав восемь очков, расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь», имея в активе четыре ока, занимает на Западе девятое место.

В следующем матче «Динамо» на своем льду сыграет против «Локомотива», а «Витязь» дома встретится с «Трактором».