Билл Питерс: Наконец-то у «Автомобилиста» заработало большинство

- Сегодня была хорошая игра, нам удалось забросить много шайб в первом периоде. Наконец-то сегодня заработало наше большинство, которое мы реализовали трижды. Три выходных было у нас на отработку этого элемента, и мы хорошо поработали, - передает слова Питерса официальный сайт КХЛ.

Отметим, что подопечные Питерс трижды в этой встречи смогли реализовать численное преимущество.

Добавим, что после этой победы «Автомобилист» набрал девять очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Екатеринбурга в гостях сыграет против «Куньлуня».