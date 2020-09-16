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16 сентября 00:07

Боб Хартли: Такое ощущение, что сегодня в 60 минутах уместились три разных матча

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу омской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3).

- Такое ощущение, что сегодня в 60 минутах уместились три разных матча. Мы здорово начали, повели 3:0, но во втором периоде соперник забросил в самом начале, потом мы нахватали удалений и, конечно же, плохо, что противник сравнял счет. Но мы перешли в третий период, и этот решающий гол, который принес нам победу… Такие важные два очка и очень приятно одолеть такой сильный клуб, - приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

После этой победы «Авангард» набрал десять очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омская команда в гостях сыграет против «Нефтехимика».

источник: ХК «Авангард»
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автор: Виктор Шарафудинов
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