Боб Хартли: Такое ощущение, что сегодня в 60 минутах уместились три разных матча

- Такое ощущение, что сегодня в 60 минутах уместились три разных матча. Мы здорово начали, повели 3:0, но во втором периоде соперник забросил в самом начале, потом мы нахватали удалений и, конечно же, плохо, что противник сравнял счет. Но мы перешли в третий период, и этот решающий гол, который принес нам победу… Такие важные два очка и очень приятно одолеть такой сильный клуб, - приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

После этой победы «Авангард» набрал десять очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омская команда в гостях сыграет против «Нефтехимика».