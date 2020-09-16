Питер Лавиолетт: Рад, что мне выпала возможность работать с Овечкиным

- Я реально рад тому, что мне выпала возможность работать с ним. Когда смотришь плей-офф, то замечаешь много хороших вещей, которые делает Овечкин. Начиная с того, что он отлично использует свои физические данные и размеры. А ведь еще есть блокированные броски в зоне защиты, работа по всей площадке и настоящий характер лидера, - приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, что во вторник «Вашингтон» официально объявил о подписании трехлетнего контракта с 55-летним американским специалистом.