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16 сентября 07:16
автор: Артур Гичунцев

«Айлендерс» вырвали победу у «Тампы» и сократили отставание в серии

Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).

Пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Тампа-Бэй» – «Нью-Йорк Айлендерс» завершился в пользу «островитян».

Команда вырвала победу в овертайме – 2:1. Автром решающей шайбы стал Джордан Эберле. Также отличился Райан Пулок. У «молний» это сделал Виктор Хедман.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 36 бросков из 37. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил 22 сэйва. Его партнер по команде – форвард Никита Кучеров нанес пять бросков за 36 минут и 19 секунд, получив двухминутное удаление.

После сегодняшнего матча счет в серии по-прежнему в пользу «Тампы» – 3-2. Шестая игра состоится 18 сентября и стартует в 03.00 мск.

НХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. Финал

Пятый матч

«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пулок (Ледди, Барзал), 15:41 – 0:1; Хедман (Коулман, Шенн), 24:00 – 1:1; Эберле (Ли), 92:30 – 1:2

Счет в серии: 3-2

источник: «Советский спорт»
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«Айлендерс» вырвали победу у «Тампы» и сократили отставание в серии
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
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