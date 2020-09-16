«Айлендерс» вырвали победу у «Тампы» и сократили отставание в серии

Пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Тампа-Бэй» – «Нью-Йорк Айлендерс» завершился в пользу «островитян».

Команда вырвала победу в овертайме – 2:1. Автром решающей шайбы стал Джордан Эберле. Также отличился Райан Пулок. У «молний» это сделал Виктор Хедман.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 36 бросков из 37. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил 22 сэйва. Его партнер по команде – форвард Никита Кучеров нанес пять бросков за 36 минут и 19 секунд, получив двухминутное удаление.

После сегодняшнего матча счет в серии по-прежнему в пользу «Тампы» – 3-2. Шестая игра состоится 18 сентября и стартует в 03.00 мск.

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