«Тампа-Бэй» – «Нью-Йорк Айлендерс». Варламов признан первой звездой матча

Пресс-служба НХЛ определила тройку лучших хоккеистов по итогам пятого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» – «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 ОТ).

Так, звание первой звезды досталось российскому вратарю «островитян» Семену Варламову, который отразил 36 бросков из 37.

Второй звездой стал его партнер по команде – нападающий Джордан Эберле, забросивший решающую шайбу в овертайме. Замкнул тройку лучших форвард «Лайтнинг» Виктор Хедман. В его активе один гол.

После сегодняшнего матча счет в серии по-прежнему в пользу «Тампы» – 3-2. Шестая игра состоится 18 сентября и стартует в 03.00 мск.