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16 сентября 12:33
автор: Виктор Шарафудинов

Вратарь «Вашингтона» Холтби выйдет на рынок свободных агентов

Руководство «Кэпиталз» не смогло договориться о новом контракте с обладателем Кубка Стэнли.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что 31-летний вратарь команды Брэйден Холтби, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов, который откроется 9 октября.

«Я жду, что он станет свободным агентом, – цитирует слова Маклеллана официальный сайт НХЛ. – В этом году рынок вратарей, вероятно, будет необычайно насыщенным. На прошлой неделе я коротко пообщался с его агентом на предмет его ситуации и желаний. Предполагаю, что он выйдет на рынок свободных агентов, а мы будем находиться с ним в контакте и посмотрим, получится ли у него добиться желаемого».

В июле 2015 года Холтби подписал пятилетний контракт с «Вашингтоном» на сумму 30,5 миллионов долларов. О новом соглашении стороны не договорились.

Канадский голкипер был выбран «Кэпиталз» на драфте 2008 года в четвертом раунде под общим 98-м номером. В НХЛ Брэйден дебютировал 5 ноября 2010 года в матче против «Бостона».

Всего он провел в регулярных чемпионатах 468 матчей, одержав 282 победы, пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,6%.

В 2018 году Холтби помог «Вашингтону» впервые в истории выиграть Кубок Стэнли.

Ранее СМИ сообщали, что в следующем сезоне основным вратарем «Кэпиталз», скорее всего, станет 23-летний россиянин Илья Самсонов, который ранее был дублером Холтби, сыграв в минувшем регулярном чемпионате 26 матчей.

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Вратарь «Вашингтона» Холтби выйдет на рынок свободных агентов
Руководство «Кэпиталз» не смогло договориться о новом контракте с обладателем Кубка Стэнли.
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