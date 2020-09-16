Вратарь «Вашингтона» Холтби выйдет на рынок свободных агентов

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что 31-летний вратарь команды Брэйден Холтби, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов, который откроется 9 октября.

«Я жду, что он станет свободным агентом, – цитирует слова Маклеллана официальный сайт НХЛ. – В этом году рынок вратарей, вероятно, будет необычайно насыщенным. На прошлой неделе я коротко пообщался с его агентом на предмет его ситуации и желаний. Предполагаю, что он выйдет на рынок свободных агентов, а мы будем находиться с ним в контакте и посмотрим, получится ли у него добиться желаемого».

В июле 2015 года Холтби подписал пятилетний контракт с «Вашингтоном» на сумму 30,5 миллионов долларов. О новом соглашении стороны не договорились.

Канадский голкипер был выбран «Кэпиталз» на драфте 2008 года в четвертом раунде под общим 98-м номером. В НХЛ Брэйден дебютировал 5 ноября 2010 года в матче против «Бостона».

Всего он провел в регулярных чемпионатах 468 матчей, одержав 282 победы, пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,6%.