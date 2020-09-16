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16 сентября 17:41
автор: Виктор Шарафудинов

Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» благодаря хет-трику Яшкина, одержав третью победу подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в Новосибирске.

«Сибирь» на свой площадке уступила московскому «Динамо» со счетом 2:4 (0:2, 2:0, 0:2).

После первого периода гости вели 2:0 благодаря точным броскам Даниила Тарасова (13-я минута) и Дмитрия Яшкина (19-я в меньшинстве).

Во второй 20-минутке хозяевам удалось отыграться стараниями Егора Миловзорова (гол на 25-й минуте) и Виталия Меньшикова (на 29-й).

Победу «Динамо» принес Яшкин. На 52-й минуте Дмитрий реализовал большинство, а за две секунды до финальной сирены направил шайбу в пустые ворота, оформив хет-трик.

Команда Владимира Крикунова выиграла в третий раз кряду и с шестью очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Сибири» пять очков после семи встреч, и она находится на восьмом месте на Востоке.

20 сентября московское «Динамо» примет «Спартак». 21 сентября «Сибирь» сыграет на выезде с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Динамо» (Москва) – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Голы: Тарасов (Шипачев), 12:18 – 0:1. Яшкин (Шипачев), 18:35 (в меньшинстве), – 0:2. Миловзоров (Ли), 24:25 – 1:2. Меньшиков (Комаров, Санников), 28:09 – 2:2. Яшкин (Хиетанен), 51:09 (в большинстве) – 2:3. Яшкин, 59:58 (в пустые ворота) – 2:4.

Вратари: Сятери – Бочаров

Броски: 26-40

источник: «Советский спорт»
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