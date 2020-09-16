Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» благодаря хет-трику Яшкина, одержав третью победу подряд

«Сибирь» на свой площадке уступила московскому «Динамо» со счетом 2:4 (0:2, 2:0, 0:2).

После первого периода гости вели 2:0 благодаря точным броскам Даниила Тарасова (13-я минута) и Дмитрия Яшкина (19-я в меньшинстве).

Во второй 20-минутке хозяевам удалось отыграться стараниями Егора Миловзорова (гол на 25-й минуте) и Виталия Меньшикова (на 29-й).

Победу «Динамо» принес Яшкин. На 52-й минуте Дмитрий реализовал большинство, а за две секунды до финальной сирены направил шайбу в пустые ворота, оформив хет-трик.

Команда Владимира Крикунова выиграла в третий раз кряду и с шестью очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.