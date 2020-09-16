Крикунов - о победе над «Сибирью»: Начали хорошо, повели 2:0, а потом расслабились

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начали хорошо, повели 2:0, но расслабились, допустили ошибки, и все надо было начинать сначала. Минут за 15 до конца перешли на игру в три пятерки и смогли вырвать победу. Хотя, может, сегодня день такой, что все шайбы залетали в одни ворота. Не так уж и пассивно хозяева играли. С самого начала нас прессинговали и душили», - цитирует специалиста пресс-служба Лиги.

Напомним, «Динамо» в гостях обыграло «Сибирь» со счетом 4:2. Главным героем встречи стал нападающий москвичей Дмитрий Яшкин, оформивший хет-трик.

Команда Крикунова одержала третью победу подряд и с шестью очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Сибири» пять очков после семи встреч, и она находится на восьмом месте на Востоке.