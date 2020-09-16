Николай Заварухин: Наша недисциплинированная игра – одна из главных причин поражения от «Динамо»

– Хорошая игра была, много моментов. Но, в конце концов, наша недисциплинированная игра привела к поражению. Понимали, как играют москвичи. Считаю, что мы действовали неплохо, если не считать пропущенных из-за нехватки дисциплины голов, – цитирует Заварухина пресс-служба москвичей.

Напомним, что после семи матчей нового сезона КХЛ «Сибирь» одержал две победы и потерпела пять поражений. В данный момент, команда занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав пять очков.

21 сентября новосибирцы отправятся в гости к минскому «Динамо». Начало встречи – в 19:10 мск.