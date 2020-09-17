Бывший главный тренер «Далласа» Монтгомери стал помощником Беруби в «Сент-Луисе»

Уволенный в декабре прошлого года из «Даллас Старз» Джим Монтгомери вошел в тренерский штаб «Сент-Луиса».

Официальный сайт НХЛ сообщает, что 51-летний канадец назначен помощником главного тренера «Блюз» Крэйга Беруби. Контакт заключен на два года.

«Моя семья и я очень благодарны мистеру Тому Стиллману, Дагу Армстронгу и Крейгу Беруби за возможность стать частью организации «Сент-Луис Блюз». В этом клубе чрезвычайно талантливая группа игроков и сотрудников, и я с нетерпением жду возможности помочь команде вернуть себе Кубок Стэнли», – заявил Монтогомери.

Ранее должность ассистента главного тренера «Сент-Луиса» занимал Марк Савар.

Монтгомери ранее с мая 2018-го по декабрь 2019-го тренировал «Даллас». Он был уволен из техасского клуба за непрофессиональное поведение. СМИ сообщали, что у тренера были проблемы с употреблением алкоголя.