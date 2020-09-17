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17 сентября 10:55
автор: Виктор Шарафудинов

Барри Троц: Варламов любит улыбаться и получать удовольствие от хоккея

«Айлендерс» бьются с «Тампой» за право сыграть в финале Кубка Стэнли.

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц прокомментировал бурную радость российского вратаря своей команды Семена Варламова после победы над «Тампой-Бэй» в пятом матче финала Восточной конференции.

«Ребята, вы просто недостаточно его знаете, – цитирует Троца официальный сайт НХЛ. – Варламов любит улыбаться и получать удовольствие от хоккея. Это вполне в его характере, просто не всегда выражается таким образом. Он знает правильный порядок: сначала работа, потом проявление радости любым, даже самым экзотическим образом.

Вообще, эти эмоции — именно то, ради чего мы занимаемся хоккеем. Даже болельщики вряд ли испытывают от побед любимой команды что-то сравнимое с чувствами самих хоккеистов».

15 сентября «Айлендерс» обыграли «Тампу» 2:1. Победную шайбу во втором овертайме забросил Джордан Эберлен, а Варламов отразил 36 бросков соперников из 37.

«Тампа» ведет в серии 3-2. Шестой матч состоится сегодня ночью по московскому времени.

источник: NHL (НХЛ)
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