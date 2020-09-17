Нападающий «Динамо» Яшкин признан лучшим игроком среды в КХЛ

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин признан лучшим игроком КХЛ по итогам среды.
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Гол в меньшинстве, гол в большинстве, гол в равенстве – таким был 2-й хет-трик в карьере Дмитрия Яшкина, а 58% голосов болельщиков в ВК добавили нападающему @dynamo_ru звание лучшего игрока дня в КХЛ! 🔴🟡 Присоединяйтесь к Бесценной Лиге @mastercard.ru: 🔸 Выбирайте Бесценных Игроков дня на mastercard.khl.ru. 🔸 Получите возможность разделить «Бесценный Трофей» с хоккеистом любимой команды прямо на льду.
Публикация от КХЛ (@khl)
Вчера бело-голубые в очередном матче регулярного чемпионата обыграли «Сибирь» со счетом 4:2. В этой игре форвард оформил хет-трик. В опросе Лиги за Яшкина свои голоса отдали 58% болельщиков.