«Авангард» обменял нападающего Кошелева в «Металлург»

«Авангард» и «Металлург» произвели обмен хоккеистами.
Из Омска в Магнитогорск отправляется 24-летний нападающий Семен Кошелев, в обратном направлении проследует 26-летний голкипер Василий Демченко.
⚡ Хоккейный клуб «Авангард» произвёл обмен с магнитогорским «Металлургом». Нашу команду покидает нападающий Семён Кошелев, за которого получены права на 26-летнего вратаря Василия Демченко. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков: https://t.co/SjOajNZ74H pic.twitter.com/Xw6pprYee6— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 17, 2020
Кошелев набрал 62 (26+36) очка в 178 матчах за «Авангард».