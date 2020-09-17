«Авангард» обменял нападающего Кошелева в «Металлург»

Кошелев набрал 62 (26+36) очка в 178 матчах за «Авангард».

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» произвёл обмен с магнитогорским «Металлургом». Нашу команду покидает нападающий Семён Кошелев, за которого получены права на 26-летнего вратаря Василия Демченко. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков: https://t.co/SjOajNZ74H pic.twitter.com/Xw6pprYee6

Из Омска в Магнитогорск отправляется 24-летний нападающий Семен Кошелев, в обратном направлении проследует 26-летний голкипер Василий Демченко.

Демченко провел в КХЛ 223 матча. Вратарь отражал 92,4% бросков по своим воротам, при коэффициенте надежности 2,39.

Добавим, что обе команды находятся в лидерах Восточной конференции. В шести матчах и «Авангард», и «Металлург», набрали по 10 очков.