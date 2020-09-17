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17 сентября 11:12
автор: Юрий Нечаев

«Авангард» обменял нападающего Кошелева в «Металлург»

Обе команды лидируют на Востоке.

«Авангард» и «Металлург» произвели обмен хоккеистами.

Из Омска в Магнитогорск отправляется 24-летний нападающий Семен Кошелев, в обратном направлении проследует 26-летний голкипер Василий Демченко.

Кошелев набрал 62 (26+36) очка в 178 матчах за «Авангард».

Демченко провел в КХЛ 223 матча. Вратарь отражал 92,4% бросков по своим воротам, при коэффициенте надежности 2,39.

Добавим, что обе команды находятся в лидерах Восточной конференции. В шести матчах и «Авангард», и «Металлург», набрали по 10 очков.

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